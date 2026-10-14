Dónde ver EN VIVO Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Union Saint-Gilloise es local ante Real Sociedad este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Chile: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Union Saint-Gilloise viene de ganar 3-0 como visitante ante Viktoria. El equipo ocupa el puesto 5 con 3 puntos.
Real Sociedad perdió 1-2 como local ante Bournemouth en la fecha anterior. Real Sociedad está 21° en la tabla con 0 puntos.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Union Saint-Gilloise suma 3 puntos tras vencer a Viktoria.
- Real Sociedad suma 0 puntos en el torneo.