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Alineaciones de Ferencvaros y Viktoria por la Europa League: formaciones probables

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ferencvaros vs. Viktoria, Europa League
Ferencvaros vs. Viktoria, Europa League

Se viene Ferencvaros vs. Viktoria este jueves 15 de octubre desde las 16:00 hora de Chile por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Ferencvaros y Viktoria

Ferencvaros viene de ganarle 3-1 a Celtic.

Viktoria viene de caer 0-3 ante Union Saint-Gilloise.

Las alineaciones de Ferencvaros y Viktoria

Ferencvaros (4-2-3-1): Varga Adam Gabor, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Toon Raemaekers, Mariano Gómez, Oliver Nagy, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Marius Corbu, Adam Bagi, Daniel Arzani, Yusuf Bamidele. DT: Balázs Borbély.

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Viktoria (3-4-2-1): Florian Wiegele, Denis Vavro, Tobiáš Pališčák, Sampson Dweh, Alexandr Sojka, Cheick Oumar Souaré, Patrik Hrošovský, Stefan Pirgić, Amar Memić, Salim Fago Lawal, Prince Adu. DT: Radoslav Kováč.

Suplentes de Ferencvaros: Nathan Zohore, Veljko Birmančević, Naby Keita, Jonathan Levi, Attila Osváth, Franko Kovačević, Matúš Bero, Callum O'Dowda, Csongor Lakatos, Ádám Madarász, Krisztián Lisztes, Dénes Dibusz.

Suplentes de Viktoria: Denis Višinský, Karel Spáčil, Viktor Baier, Lukáš Červ, Mohamed Toure, Merchas Doski, Tomáš Ladra, Jiri Panos, Baboucarr Faal, Christophe Kabongo, Adam Gabriel, Filip Prebsl.

La previa de Ferencvaros y Viktoria: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Historial: 5 cruces — Ferencvaros ganó 1, Viktoria ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 25/09/2025: Ferencvaros 1-1 Viktoria
  • Próximo partido de Ferencvaros: vs. Torreense, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Viktoria: vs. Levski Sofia, jueves 22 de octubre
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