Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre se juega una de las claves de la segunda fecha de la fase de liga de la Europa League, con Ferencvaros necesitado de confirmar su arranque ante un Viktoria que todavía no sumó.

Ambos debutaron con resultados opuestos y esta segunda jornada ya empieza a marcar quién pelea arriba y quién corre de atrás en la tabla única del torneo.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros llega envalentonado después de ganar 3-1 como visitante ante el Celtic, un resultado que lo deja sexto con tres puntos tras la primera fecha. Ese triunfo afuera le da margen para jugar este partido como local sin la urgencia de otros rivales en el arranque del torneo.

Viktoria, en cambio, arrancó con una derrota dura: cayó 0-3 de local frente al Union Saint-Gilloise y quedó en la posición 34 sin puntos. El equipo necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto de la fase de liga.

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El historial entre Ferencvaros y Viktoria

El historial reciente entre ambos está parejo mano a mano, aunque los números generales le dan ventaja a Viktoria: de cinco antecedentes ganó dos, Ferencvaros se quedó con uno y hubo dos empates. En goles la diferencia es más marcada, con siete convertidos por Viktoria contra apenas tres de Ferencvaros. El cruce más reciente, en septiembre de 2025, terminó 1-1 con Ferencvaros como local, y antes de eso Viktoria había ganado 3-0 también de local.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-1 UEFA Europa League 20/02/2025 Viktoria vs. Ferencvaros 3-0 UEFA Europa League 13/02/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-0 UEFA Europa League 25/01/2024 Ferencvaros vs. Viktoria 1-3 Club Friendlies 16/01/2023 Viktoria vs. Ferencvaros 0-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis