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Alineaciones de Nijmegen y Levski Sofia por la Europa League: formaciones probables

Nijmegen y Levski Sofia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nijmegen vs. Levski Sofia, Europa League
Nijmegen vs. Levski Sofia, Europa League

Se viene Nijmegen vs. Levski Sofia este jueves 15 de octubre desde las 16:00 hora de Chile por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Nijmegen y Levski Sofia

Nijmegen viene de caer 0-5 ante Juventus.

Levski Sofia viene de caer 0-1 ante Red Bull.

Las alineaciones de Nijmegen y Levski Sofia

Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz, Deveron Fonville, Tobias Storm, Gabriel Bras, Dusan Tadic, Tjaronn Chery, Noe Lebreton, Darko Nejasmic, Kevin Kers, Clement Mutahi Bischoff, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.

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Levski Sofia (4-2-3-1): Svetoslav Vutsov, Maicon, Christian Makoun, Kristian Dimitrov, Aldair Neves Aldair, Armstrong Oko-Flex, Sergio Araujo, Reinaldo, Alex Centelles, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velazquez.

Suplentes de Nijmegen: Perr Schuurs, Willum Thor Willumsson, Nikolas Polster, Ahmetcan Kaplan, Jamiro Monteiro, Freek Entius, Yassin Moslih, Almugera Kabar.

Suplentes de Levski Sofia: Hevertton, Marko Grujic, Juan Perea, Asen Mitkov, David Kusso, Stivan Stoyanchov, Martin Lukov.

La previa de Nijmegen y Levski Sofia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Nijmegen: vs. Zagreb, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Levski Sofia: vs. Viktoria, jueves 22 de octubre
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