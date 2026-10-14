Bournemouth vs. Sturm Graz: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Europa League

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League vuelve a poner en cancha a un Bournemouth que arrancó con el pie derecho y quiere confirmar que no fue casualidad.

Ambos llegan con apenas una fecha disputada, así que el que se quede con los tres puntos toma ventaja temprana en la fase de liga del torneo.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth debutó con un triunfo ajustado 2-1 como visitante ante la Real Sociedad, un resultado que le dio confianza y lo ubica en la mitad de la tabla con 3 unidades. Jugar ahora en condición de local le da la chance de sumar su segundo triunfo consecutivo y meterse entre los primeros puestos del certamen.

Sturm Graz, en cambio, empezó con un empate sin goles frente a Rennes, jugando en su cancha. El 0-0 le dejó un punto que lo deja más atrás en la tabla, y el equipo austríaco necesita un resultado positivo como visitante para no quedar relegado tan pronto en la competencia.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Bournemouth suma 3 puntos tras vencer a Real Sociedad.

suma 3 puntos tras vencer a Real Sociedad. Sturm Graz suma 1 punto en el torneo.