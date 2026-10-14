AZ Alkmaar vs. Hapoel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League vuelve a poner en cancha al AZ Alkmaar, que necesita reaccionar rápido después de arrancar con el pie izquierdo en la fase de liga.

Todavía es temprano en la tabla general del torneo, pero una victoria acomoda posiciones de cara a las siguientes fechas y evita quedar complicado antes de lo previsto.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante el Sunderland en su debut europeo, resultado que lo dejó sin puntos y en la parte baja de la tabla con apenas un partido disputado. El equipo neerlandés es favorito para este cruce, pero sabe que no puede permitirse otro traspié si quiere meterse entre los puestos de clasificación.

Hapoel, por su parte, empezó con un empate sin goles como local frente al Zagreb, un resultado que lo deja con un punto y en una posición intermedia del certamen. El equipo israelí llega con la idea de sumar de visitante para afianzarse en la fase de liga y complicar los planes del dueño de casa.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Hapoel suma 1 punto en el torneo.