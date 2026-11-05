Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park.

Crystal Palace llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hoffenheim tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Crystal Palace empató 2-2 como visitante ante Beşiktaş en la fecha anterior. Crystal Palace está 15° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Lyon.

En su último compromiso, Hoffenheim ganó 3-0 como local ante Lyon. El conjunto marcha 23° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Beşiktaş.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.