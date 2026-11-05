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Europa League

Crystal Palace vs. Hoffenheim: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. HOFF, Europa League
Crystal Palace vs. HOFF, Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park.

Crystal Palace llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hoffenheim tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Crystal Palace empató 2-2 como visitante ante Beşiktaş en la fecha anterior. Crystal Palace está 15° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Lyon.

En su último compromiso, Hoffenheim ganó 3-0 como local ante Lyon. El conjunto marcha 23° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Beşiktaş.

Horario del partido

  • Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
  • Hoffenheim suma 3 puntos en el torneo.
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