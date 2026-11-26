Olympiacos y Milan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Karaiskakis Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. El Milan llega golpeado y con la obligación de reaccionar en una Europa League que se le está complicando más de la cuenta. Olympiacos, en cambio, tiene la chance de meter presión en la zona alta si consigue sumar los tres puntos en casa.

La fase de liga del torneo empieza a definir quién avanza directo y quién se juega todo en el repechaje, así que cada partido pesa. Un resultado positivo puede ordenar el panorama para cualquiera de los dos antes de que lleguen las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

El Olympiacos viene de un andar sólido en la competencia: ganó dos de sus últimos tres partidos y el que no pudo ganar lo empató sin recibir goles, de visitante ante el Rennes. Esa racha lo tiene sexto con 10 puntos, en zona de avance directo, y jugar de local en el Karaiskakis le da un plus que viene sabiendo aprovechar.

El Milan atraviesa un momento complicado. Perdió sus últimos dos compromisos, incluido un 0-2 como local frente al Ferencvaros, y solo pudo ganar en su visita a Red Bull con un contundente 4-0 que hoy parece lejano. Con apenas 3 puntos está 29° entre 36 equipos, y necesita revertir esa imagen cuanto antes si quiere meterse en los puestos de clasificación.

El historial entre Olympiacos y Milan

El historial entre ambos es corto pero favorable para los griegos: de tres enfrentamientos, Olympiacos ganó dos y Milan uno, sin empates. La diferencia de gol también lo respalda, con 7 goles a favor contra 4 del Milan en ese puñado de partidos. El más reciente, un 3-1 en 2018, también quedó del lado del equipo griego.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/12/2018 Olympiacos vs. Milan 3-1 UEFA Europa League 04/10/2018 Milan vs. Olympiacos 3-1 UEFA Europa League 25/07/2014 Olympiacos vs. Milan 3-0 International Champions Cup

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Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis