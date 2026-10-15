Marseille vs. Olympiacos en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Marseille recibe a Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome por la segunda jornada de la Europa League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Marseille perdió 1-4 como visitante ante Beşiktaş. El conjunto marcha 32° con 0 puntos.
Olympiacos viene de ganar 2-1 como local ante Jagiellonia. El equipo ocupa el puesto 13 con 3 puntos.
El historial entre Marseille y Olympiacos
Marseille y Olympiacos se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Marseille y 2 de Olympiacos.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/12/2020
|Marseille vs. Olympiacos
|2-1
|UEFA Champions League
|21/10/2020
|Olympiacos vs. Marseille
|1-0
|UEFA Champions League
|23/11/2011
|Marseille vs. Olympiacos
|0-1
|UEFA Champions League
|13/09/2011
|Olympiacos vs. Marseille
|0-1
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Marseille suma 0 puntos en el torneo.
- Olympiacos suma 3 puntos tras vencer a Jagiellonia.