La primera reaccion de Gerard Piqué, dueño del Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel

El exdefensor estaba en el estadio al momento del incidente. El dueño del FC Andorra ha dejado un sensible mensaje en redes sociales.

Impacto mundial ha generado la muerte del delantero Jesús de Miguel, quien perdió la vida producto de un brutal choque que protagonizó con el arquero Jesús Owono, en una disputa de balón entre el CD Tenerife y Andorra en el torneo de segunda división de España.

En medio de las repercusiones, Gerard Piqué, propietario del FC Andorra, utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por el fallecimiento del futbolista, quien falleció en horas de este martes. El exdefensor del Barcelona reaccionó a una publicación del CD Tenerife con un sentido mensaje: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”.

Piqué estuvo presente en el Estadio Heliodoro Rodríguez cuando ocurrió el incidente y, según los antecedentes entregados, abandonó rápidamente el recinto tras lo sucedido.

La situación de Jesús Owono tras el accidente

El arquero ecuatoguineano Jesús Owono también ha estado en el centro de las repercusiones. Tras el trágico episodio, el guardameta borró sus cuentas de redes sociales, mientras que en España aseguran que el caso podría llegar a la justicia.

La muerte de De Miguel generó numerosas muestras de pesar en el fútbol español, donde el mensaje de Piqué se sumó a las reacciones por el fallecimiento del delantero.

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La reacción de Gerard Piqué en X