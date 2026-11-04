Rennes vs. Olympiacos: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Roazhon Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. El Olympiacos llega con puntaje casi perfecto a esta fecha de la Europa League y quiere seguir metiendo presión en la zona alta de la tabla. El Rennes, en cambio, necesita un triunfo para no quedar relegado en la pelea por los puestos de clasificación.

Ganar acá significa meterse de lleno entre los mejores del torneo, algo que ninguno de los dos quiere dejar pasar a esta altura de la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

El Rennes viene de rescatar un empate agónico 2-2 como visitante ante la Juventus, un resultado que le sirvió para sumar pero que dejó la sensación de que puede dar más. Antes había ganado de local contra el OFI Crete y empatado sin goles frente al Sturm Graz. Con 5 puntos en tres fechas, el equipo francés está 13° y sabe que un traspié lo puede dejar fuera de la pelea por los primeros puestos.

El Olympiacos, por su parte, llega como el equipo más en forma de los dos: ganó sus tres partidos de la fase de liga, el último por 1-0 ante el Sparta como local. Antes se había impuesto como visitante frente al Marseille y de local contra el Jagiellonia. Con 9 unidades está 5° y es uno de los que mejor arrancó el torneo.

Horario del partido

Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Rennes suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Olympiacos suma 9 puntos tras vencer a Sparta, Marseille y Jagiellonia.