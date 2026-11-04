Fernando Gago remece la citación de Universidad de Chile: hay un borrado y un retorno

El DT argentino realizó una modificación en la convocatoria para recibir a Deportes Antofagasta por Copa Chile.

Universidad de Chile se alista para intentar revertir la llave contra Deportes Antofagasta por Copa Chile. Tras el 2-0 en contra de la ida de los cuartos de final, el cuadro azul tendrá que enmendar el camino.

Para lograr tal objetivo, Fernando Gago se inclinó por una modificación clave en la lista de citados: el DT borró a un jugador que estuvo contra Universidad Católica y esto provocará el regreso de un refuerzo.

Según informa Emisora Bullanguera, esos son los casos de Javier Altamirano y Gonzalo Reyna. Mientras el volante quedará fuera de la nómina, el atacante argentino utilizará su lugar.

Cabe consignar que el mediocampista ingresó en el minuto 75 de la derrota contra la UC en el Claro Arena y no logró marcar la diferencia. Fue el sustituto de Tobías Reinhart.

De este modo, Fernando Gago buscará su clasificación a las semifinales de Copa Chile. El ganador de esta competencia disputará un cupo rumbo a la Copa Libertadores contra el tercer puesto de la Liga de Primera.

Javier Altamirano quedó al margen en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recibe a Deportes Antofagasta

Un punto a considerar: en caso de que la escuadra estudiantil logre un triunfo por dos goles, llevará el partido a lanzamientos penales. Tiene que ganar por tres tantos o más para avanzar en los 90 minutos regulares.

Dicho duelo entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por la revancha de cuartos de final de Copa Chile, se jugará este jueves 5 de noviembre. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.