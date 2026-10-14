Alineaciones de Marseille y Olympiacos por la Europa League: formaciones probables

Se viene Marseille vs. Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome desde las 16:00 hora de Chile por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Marseille y Olympiacos
Marseille viene de caer 1-4 ante Beşiktaş.
Olympiacos viene de ganarle 2-1 a Jagiellonia.
Las alineaciones de Marseille y Olympiacos
Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Ulisses Garcia, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Timothy Weah, Angel Gomes, Himad Abdelli, Nnadi Tocukvu, Neal Maupay, Amine Harit, Keyliane Abdallah. DT: Bruno Genesio.
Olympiacos (4-2-3-1): Stefan Ortega, Onyemaechi Bruno, Lorenzo Pirola, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Chiquinho, Remo Freuler, Santiago Hezze, Armando Gonzalez, Gelson Martins, Jota Silva. DT: Imanol Alguacil.
Suplentes de Marseille: Amine Gouiri, Igor Paixao, Bamo Meite, Geoffrey Kondogbia, Faris Moumbagna, Emerson, Jelle Van Neck, Nouhoum Kamissoko, Tadjidine Mmadi, Alexi Koum, Kelyann Bezahaf, Theo Vermot.
Suplentes de Olympiacos: Zinedin Smajlovic, David Carmo, Konstantinos Fortounis, Gustavo Sa, Roman Yaremchuk, Gustavo Puerta, Leon Bailey, Marcus Holmgren Pedersen, Georgios Kouraklis, Nair Tiknizyan, Christos Filis, Dimitrios Stournaras, Joel Roca.
La previa de Marseille y Olympiacos: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio CEPAC Velodrome
- Historial: 4 cruces — Marseille ganó 2, Olympiacos ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 01/12/2020: Marseille 2-1 Olympiacos
- Próximo partido de Marseille: vs. Sturm Graz, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Olympiacos: vs. Sparta, jueves 22 de octubre