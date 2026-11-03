El portero ecuatoguineano cerró sus redes sociales ante los ataques que comenzó a recibir por lo sucedido en el partido contra CD Tenerife.

El mundo del fútbol está de luto luego del angustiante deceso del delantero español Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife que perdió la vida tras recibir un violento golpe en el partido del ayer (lunes) ante el FC Andorra por la Segunda División de España.

El futbolista de 30 años sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque con el arquero Jesus Owono, quien salió de su área intentando interceptar un balón que estaba por controlar el atacante, pero lo golpeó de frente en el tórax con una de sus rodillas.

Alameda tuvo que ser asistido inmediatamente al caer al césped, siendo reanimado en pleno campo de juego, antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, siendo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante la madrugada empeoró su estado de salud, neurológicamente, y por la mañana el club blanquiazul informó de su fallecimiento, una noticia que rápidamente ha dado la vuelta al planeta.

La decisión que tomó el arquero del FC Andorra

Tras lo sucedido, el arquero del FC Andorra comenzó a recibir ataques en redes sociales, por lo que habría decidido cerrar su cuenta de Instagram. Esto sumado a los gritos de los hinchas del Tenerife en su contra en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, tratándolo de “asesino”.

Según información de COPE, el guardameta ecuatoguineano estaba muy afectado por lo ocurrido antes de conocerse de la muerte de su compañero de profesión, incluso tenía la intención de visitar a la familia para disculparse por lo sucedido, previo a realizar cualquier manifestación pública.

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Además, habría estado muy pendiente a la evolución del delantero, a través del delegado y del equipo médico del Andorra.

Jesus Owono enfrentando al Real Madrid en 2025. (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

El arquero Jesus Owono tiene 25 años y es seleccionado nacional de Guinea Ecuatorial. Su club anterior fue el Deportivo Alavés, donde terminó su formación y pudo debutar en La Liga de España.