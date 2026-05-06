Chile disputará hoy un duelo crucial dentro del Sudamericano sub 17 por las semifinales ante Brasil.

La Selección Chilena Femenina Sub 17 disputa hoy un duelo importante dentro del Sudamericano en la categoía que se disputa en Paraguay y que entrega los anhelados cupos al Mundial de Marruecos que se disputa en este año.

‘La Roja’ se verá las caras ante la Selección de Brasil en lo que son las semifinales de esta competición, en donde buscará salir como vencedora para poder sellar su clasificación al Mundial y además, llegar a la final del torneo.

Las dirigidas por Vanessa Arauz llegan a esta fase final invictas, tras haber finalizado en el segundo lugar en el grupo A, en la que sumó dos victorias ante Bolivia y Paraguay y dos igualdades ante Colombia y Argentina, cosechando 8 puntos.

Su rival en el día de hoy será Brasil, quien llega con rendimiento perfecto a esta fase final, en el que sumaron cuatro victorias en sus cuatro duelos en la fase de grupos, en el que se impusieron a Venezuela, Uruguay, Perú y Ecuador.

Chile quiere lograr la hazaña ante Brasil | Foto: CONMEBOL

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Brasil Sub 17 Femenino?

El partido entre Chile Femenino Sub 17 y Brasil Femenino Sub 17 se disputará este miércoles 6 de mayo de 2026 a partir de las 19:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.

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¿Dónde y cómo ver a Chile vs Brasil Sub 17 Femenino?

Este encuentro entre Chile y Brasil lo podrás seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 de Canal 13, además de T13.cl y 13Go. También podrás seguir este partido por DSports o DGO.