La Roja Femenina Sub 17 quedó sorteada en el Grupo F, siendo en el papel uno de los grupos más competitivos.

Este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich fueron los sorteos de los Mundiales Sub 17 que se disputarán a fin de año en Qatar y Marruecos, donde Chile dirá presente tanto en la competencia masculina como en la femenina.

Los hombres quedaron sorteados en el Grupo J, mientras que La Roja Femenina Sub 17, que dio una grata sorpresa en el Sudamericano, quedó en el Grupo F.

A las dirigidas por Vanessa Arauz fueron emparejadas con España, México y Australia, en el papel, uno de los grupos más competitivos.

También quedó muy fuerte el Grupo A que tiene a las anfitrionas de Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina.

Cabe recordar que Chile es uno de los cuatro representantes de Conmebol, en esta cita planetaria que reunirá a 24 selecciones, divididas en seis grupos.

Este torneo se llevará a cabo en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de 2026.

Así quedaron los grupos del Mundial Femenino Sub 17:

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En síntesis