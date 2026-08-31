El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz se cuadró con Fernando Gago y dejó este mensaje.

En las últimas horas un importante debate se ha generado dentro del fútbol chileno y todo esto tras lo que fueron los dichos del entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago sobre la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo tras la derrota de su equipo por 2-1 ante Universidad de Concepción.

“No considero el más allá de la cancha porque es un factor influyente muy grande. El campo de juego no estaba en condiciones para poder jugar“, fue lo que señaló el DT.

Estas declaraciones sin duda que dieron de hablar en el fútbol chileno sobre lo que es el deplorable estado del campo de juego en los distintos estadios de nuestro país, algo de lo que también se ha pronunciado Arturo Vidal.

Ortiz se cuadra con Gago

Sobre este tema en cuestión, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz se refirió al respecto y previo a lo que será su duelo ante Huachipato en el Ester Roa, dejó un categórico mensaje sobre el estado del campo de juego.

La cancha del Ester Roa ha sido tema | Foto: Photosport

“El estado del campo de juego en Concepción está muy malo, lo vimos hoy en el partido. La verdad sería importante que se tomen decisiones para que se juegue un buen juego” ,declara.

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Concluyendo, Ortiz considera que el terreno de juego del Estadio Ester Roa Rebolledo para el U. de Concepción y U. de Chile no estaba apto para jugar y que considera lamentable que a los equipos se les exija jugar bien, si no hay canchas en buen estado.

“No porque nosotros vayamos allá, también los equipos que jugaron hoy (ayer) y realmente no se puede jugar, es lamentable que después nos exijan jugar de buena manera si el campo de juego no está en las condiciones adecuadas”, cerró.