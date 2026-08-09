Universidad de Chile tiene una sorpresa: su lista de citados para recibir a Palestino

Universidad de Chile tiene una obligación: imponerse sobre Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil debe ganar para mantener la ilusión en la lucha por el título.
Y para ello, Fernando Gago citó a sus mejores figuras disponibles. A través de redes sociales, el cuadro azul entregó la lista de convocados para el encuentro en el Estadio Nacional.
¿Sorpresas? Tobías Reinhart fue considerado por el DT y suma bonos para realizar su estreno en el elenco universitario. Tras arribar desde Italia, está a las órdenes para registrar minutos.
Por contraparte, hay que consignar las ausencias de Lucas Barrera (por suspensión) e Israel Poblete (por lesión). El primer mencionado liberará un cupo en la formación titular.
En la previa del partido, Universidad de Chile se mantiene en la tercera ubicación del certamen nacional con 30 puntos. Comparte las mismas unidades que la UC, pero está bajo el archirrival por diferencia de goles.
Tobias Reinhart sumó su primera convocatoria. (Foto: Universidad de Chile)
La lista de citados de Universidad de Chile
- 1.- Cristopher Toselli
- 2.- Franco Calderón
- 5.- Nicolás Ramírez
- 6.- Nicolás Fernández
- 7.- Maximiliano Guerrero
- 10.- Lucas Assadi
- 11.- Eduardo Vargas
- 14.- Marcelo Morales
- 15.- Tobías Reinhart
- 17.- Fabián Hormazábal
- 18.- Juan Martín Lucero
- 19.- Javier Altamirano
- 20.- Charles Aránguiz
- 21.- Marcelo Díaz
- 22.- Matías Zaldivia
- 23.- Ignacio Vásquez
- 25.- Gabriel Castellón
- 28.- Agustín Arce
- 31.- Bianneider Tamayo
- 32.- Gonzalo Reyna
Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Palestino, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.