Universidad de Chile tiene una sorpresa: su lista de citados para recibir a Palestino

Tobías Reinhart fue considerado y puede realizar su debut oficial en Universidad de Chile. ¿Será desde el arranque?

Universidad de Chile tiene una obligación: imponerse sobre Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil debe ganar para mantener la ilusión en la lucha por el título.

Y para ello, Fernando Gago citó a sus mejores figuras disponibles. A través de redes sociales, el cuadro azul entregó la lista de convocados para el encuentro en el Estadio Nacional.

¿Sorpresas? Tobías Reinhart fue considerado por el DT y suma bonos para realizar su estreno en el elenco universitario. Tras arribar desde Italia, está a las órdenes para registrar minutos.

Por contraparte, hay que consignar las ausencias de Lucas Barrera (por suspensión) e Israel Poblete (por lesión). El primer mencionado liberará un cupo en la formación titular.

En la previa del partido, Universidad de Chile se mantiene en la tercera ubicación del certamen nacional con 30 puntos. Comparte las mismas unidades que la UC, pero está bajo el archirrival por diferencia de goles.

Tobias Reinhart sumó su primera convocatoria. (Foto: Universidad de Chile)

Publicidad

La lista de citados de Universidad de Chile

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

5.- Nicolás Ramírez

6.- Nicolás Fernández

7.- Maximiliano Guerrero

10.- Lucas Assadi

11.- Eduardo Vargas

14.- Marcelo Morales

15.- Tobías Reinhart

17.- Fabián Hormazábal

18.- Juan Martín Lucero

19.- Javier Altamirano

20.- Charles Aránguiz

21.- Marcelo Díaz

22.- Matías Zaldivia

23.- Ignacio Vásquez

25.- Gabriel Castellón

28.- Agustín Arce

31.- Bianneider Tamayo

32.- Gonzalo Reyna

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Palestino, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.