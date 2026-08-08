Tobías Reinhart será parte de la delegación azul que se medirá contra su símil árabe en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile tiene todo listo para medirse contra Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera. El elenco estudiantil debe ganar para seguir en la lucha por su tan anhelado título nacional tras nueve años.

Y para ello, Fernando Gago recibió una fantástica noticia: su segundo refuerzo para el desenlace de la temporada obtuvo el visto bueno para jugar. El entrenador podrá suplir las bajas con una incorporación internacional.

Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Tobías Reinhart. El mediocampista argentino de 26 años logró ingresar en la convocatoria para enfrentar al cuadro árabe.

“Fue citado para el compromiso, con alta probabilidad de un rápido estreno en la U (…) El entrenador argentino ya había adelantado en conferencia de prensa que estaban esperando que sea habilitado”, lanzó.

Luego, agregó: “Puede ser incluso la carta clave para reemplazar tanto a Lucas Barrera e Israel Poblete, teniendo en cuenta que ambos jugadores no podrán estar ante Palestino”.

Tobías Reinhart fue citado por Fernando Gago. (Foto: Universidad de Chile)

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Fernando Gago suspira en Universidad de Chile

Tal como fue mencionado, tanto Lucas Barrera como Israel Poblete se ausentarán en el duelo a disputarse este 9 de agosto. ¿La razón? El primer mencionado por acumulación de cartulinas amarillas, el segundo por lesión.

De esta manera, Universidad de Chile suma una variante fundamental, tal como lo es Tobías Reinhart, para recibir a Palestino en el Estadio Nacional. El encuentro se jugará desde las 20:00 horas.