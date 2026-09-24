Preocupación en el fútbol chileno: Reinaldo Sánchez fue hospitalizado y se encuentra en estado de máxima gravedad

Reinaldo Sánchez genera preocupación en el fútbol chileno durante las últimas horas, en donde el histórico dirigente, expresidente de la ANFP y actual presidente de Santiago Wanderers, fue hospitalizado en una Clínica de Reñaca y permanece con pronóstico reservado.

Según lo que ha sido la información que se ha revelado en las últimas horas, el mandamás del conjunto ‘Caturro’ se encuentra en estado de máxima gravedad y riesgo vital, algo que confirmó su hijo Andrés Sánchez, quien está acompañando a su padre.

Desde hace un importante tiempo, Reinaldo Sánchez dejó de participar en las cotidianas actividades de Santiago Wanderers, en la que no apareció a lo que fue el histórico duelo ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20.

Esta situación sin duda que causó sorpresa y preocupación por la ausencia del mandamás de la escuadra wanderina en sus quehaceres habituales, lo que podía dar luces de sus problemas de salud.

Sánchez está en una situación alarmante | Foto: Archivo

Al conocerse esta situación, se espera que las próximas horas puedan ser importantes para conocer de la evolución de Reinaldo Sánchez ante su problema médico.

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En tanto, el dirigente nacional se mantendrá hospitalizado en la Clínica de Reñaca, en la que su familia aguarda por su situación, en la que esperan por una recuperación ante este alarmante escenario.