Pasan los días y todavía queda el amargo sabor de boca en Santiago Wanderers tras la dura derrota en la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid que se disputó el pasado sábado en el Estadio Santiago Bernabéu, y que los merengues ganaron por 3-1 con un polémico arbitraje.

Si bien los ‘Caturros’ sufrieron tres expulsiones y que la presión y ansiedad por jugar en un imponente escenario les terminó pasando factura, el técnico de la patrulla juvenil del Decano, Felipe Salinas, apuntó a la logística y a las adversidades en la preparación que enfrentó el elenco de Valparaíso en la capital de España.

En conversación con Redgol, Salinas explicó que hubo un desgasto físico importante entre el viaje y el día previo al encuentro ante ‘La Fábrica’. “No nos gusta buscar excusas, pero siento que si hubiésemos competido de igual a igual teníamos chance a pesar de todas las adversidades, porque primero la logística es muy complicada”, comentó de entrada.

El joven DT aseguró que fue una extensa visita al museo la gota que rebasó el vaso. “Llegar un miércoles en la noche después de haber viajado desde el día anterior. El jueves tener actividades, más el entrenamiento, el viernes entrenar, más el reconocimiento de cancha y el paseo por el museo, que te llevan a recorrer el Bernabéu, subir cincuenta mil escaleras, bajar cincuenta mil escaleras, estuvimos más de una hora. En un momento yo le digo al chico, ‘¿hasta qué hora nos tienes caminando?’”, confesó el entrenador.

“O sea ‘esta es muy vieja’, le digo yo. ‘No, no, falta poco’, me decían. Entonces, claramente había un desgaste, una emoción, un cúmulo de cosas que nos podía pasar la cuenta al día siguiente. Es como que nosotros los traemos a Valparaíso y el viernes los llevamos a conocer los cerros, un tour por los cerros. No se entiende. Yo entiendo que los chicos tenían que conocer, recorrer, pero…”, apuntó Salinas.

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“Pensábamos que era el museo nada más. Pero después nos empiezan a subir escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, nos llevan a la galería al final, después bajamos, subimos de nuevo. Yo le digo, ‘ya si ya está, ¿para dónde vamos?’. Pero bueno, como te digo, son experiencias. La logística yo hablé con la gente de Conmebol para sacar experiencias, porque no se había hecho nunca un partido en Europa”, cerró.

¿Qué viene ahora para Santiago Wanderers?

Tras el regreso al país y con el orgullo de haber representado a Chile y a Valparaíso en uno de los escenarios más importantes del mundo, gran parte del plantel juvenil de Wanderers se sumó al equipo profesional que el próximo sábado 26 de septiembre afrontará una verdadera final anticipada en la Primera B ante Cobreloa. El duelo se jugará a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto.