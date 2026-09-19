Ídolo de Santiago Wanderers estalla tras polémica caída en Madrid: “Fueron muy evidentes”

Moisés Villarroel cuestionó los cobros arbitrales en la derrota vs. Real Madrid en la Copa Intercontinental sub-20.

Santiago Wanderers luchó, pero no pudo contra Real Madrid y fue superado 3-1 en la Copa Intercontinental sub-20. Un duelo que estuvo marcado por las decisiones del juez polaco Damian Sylwestrzak.

Es por ello que tras el pitazo final, Moisés Villarroel se desahogó en conversación con RedGol. Para el ídolo del conjunto chileno, lo exhibido en el Estadio Santiago Bernabéu no puede pasar desapercibido.

Sin embargo, también le dejó un mensaje de tranquilidad a los talentos porteños: hay que dar vuelta la página y enfocarse en el futuro. Calidad hay de sobra para ubicar al club en lo más alto.

“La calentura, la amargura, la frustración de que un partido que en determinado momento podría haber sido para cualquiera se termina ensuciando con malos cobros, que fueron muy, muy evidentes”, lanzó.

Sobre la misma línea, el recordado volante agregó: “Capaz que por ahí hayan sido faltas, no sé, pero las tarjetas amarillas fueron muy rápidas para Santiago Wanderers y no para el Real Madrid“.

Moisés Villarroel reaccionó a la derrota de Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)

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Un mensaje de aliento para Santiago Wanderers

Finalmente, el legendario mediocampista le envió un abrazo fraternal a los caturros que lo dieron todo en la capital española. La vida le entregará una revancha a cada uno.

“Lo que queda es la entrega de los jóvenes. Con 10 jugadores durante casi gran parte del partido dieron la pelea, lograron empatarlo y, bueno, después ya se dio de forma distinta, pero entregaron todo”, reflexionó.

“Eso es con lo que se tienen que quedar: que se le pueden parar de igual a igual a cualquier equipo a nivel mundial“, cerró.