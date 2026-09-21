Lucas Cepeda reacciona a la caída de Santiago Wanderers vs. Real Madrid: “Lástima que…”

Santiago Wanderers aún sufre por la derrota 3-1 contra Real Madrid por la Copa Intercontinental sub-20. El cuadro porteño no logró la hazaña y fue superado en territorio español en un duelo cargado de polémica.
Tal encuentro no pasó desapercibido para un formado en el elenco caturro: Lucas Cepeda. En atención a la prensa, el seleccionado nacional reaccionó al compromiso disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.
Si bien no tuvo palabras para las decisiones arbitrales, el atacante de 23 años llamó a los juveniles del club de sus amores a mantener la frente en alto. Puede ser el comienzo de carreras llenas de éxito.
“La verdad que me pone muy orgulloso. A cualquier jugador le gustaría jugar ese tipo de partido, son unos privilegiados. Lástima que no fue un resultado a favor“, indicó en primera instancia.
Sobre la misma línea, el actual ariete del Elche agregó: “Ganaron una linda experiencia que a cualquier futbolista o ser humano que le gusta el fútbol le encantaría: jugar ese tipo de partido”.
Lucas Cepeda se formó en Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)
Lucas Cepeda no olvida a Santiago Wanderers
Cabe consignar que el futbolista de la Selección Chilena le envió camisetas a todo el plantel sub-20 de Santiago Wanderers tras el enfrentamiento contra Real Madrid. Un gesto que sacó aplausos entre los hinchas verdes.
Ídolo de Santiago Wanderers estalla tras polémica caída en Madrid: “Fueron muy evidentes”
Ahora, el zurdo se alista para decir presente en la fecha FIFA, en la que La Roja se medirá contra Canadá, Estados Unidos y México. Se espera su estelaridad en el once inicial de Nicolás Córdova.