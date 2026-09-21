Lucas Cepeda reacciona a la caída de Santiago Wanderers vs. Real Madrid: “Lástima que…”

El seleccionado chileno, formado en el elenco caturro, expresó su desazón por el resultado obtenido en la Copa Intercontinental sub-20.

Santiago Wanderers aún sufre por la derrota 3-1 contra Real Madrid por la Copa Intercontinental sub-20. El cuadro porteño no logró la hazaña y fue superado en territorio español en un duelo cargado de polémica.

Tal encuentro no pasó desapercibido para un formado en el elenco caturro: Lucas Cepeda. En atención a la prensa, el seleccionado nacional reaccionó al compromiso disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Si bien no tuvo palabras para las decisiones arbitrales, el atacante de 23 años llamó a los juveniles del club de sus amores a mantener la frente en alto. Puede ser el comienzo de carreras llenas de éxito.

“La verdad que me pone muy orgulloso. A cualquier jugador le gustaría jugar ese tipo de partido, son unos privilegiados. Lástima que no fue un resultado a favor“, indicó en primera instancia.

Sobre la misma línea, el actual ariete del Elche agregó: “Ganaron una linda experiencia que a cualquier futbolista o ser humano que le gusta el fútbol le encantaría: jugar ese tipo de partido”.

Lucas Cepeda se formó en Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)

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Lucas Cepeda no olvida a Santiago Wanderers

Cabe consignar que el futbolista de la Selección Chilena le envió camisetas a todo el plantel sub-20 de Santiago Wanderers tras el enfrentamiento contra Real Madrid. Un gesto que sacó aplausos entre los hinchas verdes.

Ahora, el zurdo se alista para decir presente en la fecha FIFA, en la que La Roja se medirá contra Canadá, Estados Unidos y México. Se espera su estelaridad en el once inicial de Nicolás Córdova.