La figura de Santiago Wanderers que brilló ante Real Madrid y ya interesa en Europa

El jugador de Santiago Wanderers que es seguido de cerca por equipos del fútbol europeo.

Santiago Wanderers Sub 20 disputó el pasado fin de semana la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, en donde la escuadra nacional que es comandada por Felipe Salinas, cayó por 3-1 ante los españoles y le dijo adiós a su gran objetivo.

A pesar de lo que fue esta dura y polémica derrota, en el conjunto ‘Caturro’ buscan sacar cuentas alegres de lo que fue esta experiencia, la que les permitió poder mostrarse al mundo en el imponente Estadio Santiago Bernabéu.

En esa línea, hay un jugador del conjunto wanderino que llamó la atención al mundo y que podría estar muy cerca de dar un gran salto en su carrera, a una temprana edad.

Se trata del delantero Vicente Vargas, quien tuvo una destacada actuación en la final ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental, en la que su rendimiento no pasó desapecibido.

En Europa ponen los ojos por Vargas

Vargas podría dar un gran salto en su carrera | Foto: Photosport

En esta jornada, el periodista especializado en mercado de fichajes, Matteo Moretto informó en su cuenta de ‘X’, que el futbolista nacional llamó la atención de varios clubes en Europa, quienes ya empiezan a consultar información a su entorno por su situación.

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“Vicente Vargas, extremo del Santiago Wanderers, ha demostrado unas cualidades excelentes contra el Real Madrid en la final Intercontinental sub-20 y ya hay interés por él de cara al futuro”.

“El grupo RedBull ya ha solicitado información, el Getafe, un club holandés y alemán han sondeado la situación. El jugador es titular en la selección sub-20 de Chile”, fue lo que informó el comunicador.

De esta forma, el nombre de Vicente Vargas ya comienza a aparecer en el radar del fútbol europeo, en la que ya varios clubes lo tienen en la mira pensando en un próximo mercado de pases.

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