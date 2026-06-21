Este domingo se disputó el Superclásico del fútbol femenino, donde Colo Colo goleó por 4-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Colo Colo está imparable en el fútbol femenino, donde es más líder que nunca luego de vencer por 4-0 a Universidad de Chile en el Superclásico, que se disputó este domingo en el Estadio Monumental y fue válido por la fecha 13 de la Liga Femenina 2026.

Las albas se impusieron con goles de Mary Valencia (22′ y 47′), Yessenia López (43′) y de su capitana Yanara Aedo (77′), quienes se lucieron ante un gran marco de público en Pedrero.

Con este resultado, las dirigidas por Tatiele Silveira se mantienen como líderes exclusivas del torneo, con 34 puntos e invictas, sacándole cinco unidades de diferencia a la U.

Yanara Aedo abrochó la goleada de Colo Colo en el Superclásico. (Foto: @ColoColoFem)

Aunque con la caída de la azules, subió a la segunda posición Universidad Católica, que llegó a los 30 puntos tras vencer por 1-0 a Palestino el sábado en La Cisterna.

Cabe recordar que el Cacique es el actual tetracampeón del fútbol femenino y está pavimentando el camino para el quinto título consecutivo.

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En la próxima fecha, Colo Colo visitará a Huachipato y Universidad de Chile recibirá a Deportes Temuco.

La gran noticia que acompañó la goleada de Colo Colo

En la previa de este partido, en Macul dieron a conocer que le extendieron el contrato a la DT brasileña por dos años más, hasta diciembre de 2028.

La exentrenadora del Santos llegó al Eterno Campeón en 2023 y se consagró inmediatamente. Además, volvió a meter a las albas entre las cuatro mejores del continente en la Copa Libertadores Femenina 2025.

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En síntesis