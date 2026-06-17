Colo Colo se olvida de Diego Valdés: este es el 10 que vendría a cambio de Claudio Aquino en espectacular trueque

Colo Colo ya planifica el segundo semestre y analiza movimientos que podrían generar un fuerte impacto en el mercado de fichajes.

Colo Colo atraviesa un gran momento en la temporada 2026. El Cacique lidera la Liga de Primera 2026 con una ventaja de 10 puntos sobre Universidad Católica y se perfila como el principal candidato para quedarse con el título.

Sin embargo, en Blanco y Negro no quieren relajarse. Pese a la cómoda posición en la tabla, la dirigencia, en conjunto con el director técnico Fernando Ortiz, ya trabaja en la planificación del segundo semestre con el objetivo de mantener la competitividad del plantel.

Uno de los nombres que desde hace tiempo genera consenso en el Estadio Monumental es el de Luciano Cabral, talentoso volante ofensivo que actualmente milita en Independiente de Avellaneda.

En ese contexto, en Macul estarían estudiando distintas alternativas para acercar posiciones con el cuadro argentino, que hoy es dirigido por Gustavo Quinteros.

Claudio Aquino entraría como trueque para el fichaje de Luciano Cabral

De hecho, en las últimas horas el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes indicó que el Cacique analiza una fórmula que involucra a Claudio Aquino para intentar destrabar la llegada del ex Coquimbo Unido.

“En Independiente de Avellaneda realizan una evaluación de las cualidades de Aquino para estudiar opciones que faciliten la operación”, publicó el comunicador.

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Claudio Aquino ha tenido que lidiar con lesiones en Colo Colo | FOTO_: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La posibilidad no resulta menor para el Popular. Además de abrir la puerta a la llegada de uno de los futbolistas que más gusta en Blanco y Negro desde 2024, una eventual salida de Aquino también significaría liberar uno de los salarios más altos del plantel: el ex Vélez Sarsfield percibe cerca de 80 millones de pesos mensuales.

Pese a que no existe una negociación cerrada, las próximas semanas serán clave para definir si Aquino termina siendo la pieza que facilite una de las operaciones más rimbombantes del mercado chileno.

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En resumen…