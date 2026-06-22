Manuel de Tezanos anticipa salida en Colo Colo: “La señal es que no hay ninguna posibilidad de que siga”

El periodista y conductor de TST en TNT Sports cree que jugador de Colo Colo tiene los días contados en el Estadio Monumental.

Colo Colo está activo en el Mercado de Fichajes, donde los albos buscan con pinzas a jugadores que puedan llegar en el segundo semestre y darle un salto de calidad al plantel que busca quedarse con la Liga de Primera 2026.

Tal como puede haber incorporaciones en Macul, también podría haber salidas: hay jugadores que han tenido poco rodaje y ya se rumorea que más de alguno podría salir en el presente Mercado de Fichajes.

Esa sería la situación de Javier Méndez, quien llegó con cartel de titular desde Peñarol, pero prácticamente ni ha visto minutos: “Yo creo que la señal es que no hay ninguna posibilidad de que pueda seguir”, dijo Manuel de Tezanos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Méndez no ha tenido protagonismo en Colo Colo. | Foto: Photosport

El periodista y conductor del programa mencionado apunta a que el uruguayo no es opción para Fernando Ortiz: “Méndez no es opción… ha estado fuera Vidal y Sosa y prefiere poner a Wiemberg de central o jugar con línea de 4”.

Incluso, De Tezanos va un paso más allá y asegura que Fernando Ortiz prefiere cambia el esquema antes que tener que alinear al charrúa: “Antes de jugar con Méndez prefiere hasta cambiar el esquema del equipo”, agregó.

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¿Seguirá Javier Méndez en Colo Colo? Lo cierto es que el uruguayo ha tenido poco protagonismo en los albos y, más allá de que salga en este Mercado de Fichajes o no, lo cierto es que parecería tener los días contados en Macul.

En síntesis

Colo Colo busca incorporaciones en el Mercado de Fichajes para la Liga de Primera 2026.

El uruguayo Javier Méndez llegó desde Peñarol pero registra pocos minutos en el club.

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