Brasil vuelve a acaparar los focos pero esta vez no precisamente por su fútbol. En su partido ante Haití por el Mundial 2026, la “Canarinha” utilizó su segunda equipación, una camiseta alternativa que rompe completamente con la tradición y que tiene como gran protagonista a la marca Jordan en lugar del clásico swoosh de Nike.

Aunque pueda parecer extraño, no se trata de un cambio de patrocinador. Jordan es una submarca propiedad de Nike, por lo que la decisión responde a una estrategia global de marketing. La idea es fusionar la histórica identidad del fútbol brasileño con el estilo urbano y aspiracional que representa esta línea.

Este movimiento no es casual. Nike busca posicionar a Jordan dentro del fútbol mundial, utilizando a Brasil como vitrina por su peso histórico, talento y visibilidad global.

Además, esta indumentaria marca un importante hito: es la primera vez que Jordan diseña una camiseta de Brasil en un contexto mundialista, lo que refuerza el carácter exclusivo de la colaboración.

Los fanáticos del fútbol en Chile analizan cada estadística antes de realizar sus apuestas mundial en las plataformas más confiables del país.

Un diseño arriesgado inspirado en la naturaleza

La camiseta alternativa deja de lado el clásico azul sobrio y apuesta por una propuesta mucho más agresiva según se asegura en el sitio oficial de la marca. El diseño está inspirado en una rana venenosa de la selva tropical, transmitiendo una idea clara, belleza visual, pero peligro en la cancha.

Publicidad

Así luce la camiseta que usó Brasil ante Haití (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

A su vez, señalan que el resultado es un azul eléctrico vibrante acompañado de patrones orgánicos en negro y verde, simulando la textura del animal. A esto se suman detalles en amarillo, que conectan con la identidad tradicional de Brasil.

En lo conceptual, la camiseta también abraza un estilo urbano y atrevido, con gráficos dinámicos y superpuestos que buscan reflejar la fluidez del “Jogo Bonito” y el ritmo de las calles brasileñas.

Publicidad

Así, Brasil no solo intenta imponerse en el juego, sino también en la estética, con una camiseta que no pasa para nada desapercibida.