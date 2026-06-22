Los galos se imponían por la mínima cuando el duelo debió ser suspendido por el mal tiempo.

El partido entre Francia y la Selección de Irak por el Mundial 2026 ya tiene horario confirmado para su reanudación, luego de la suspensión temporal por tormenta eléctrica.

Según la información oficial entregada desde el estadio y comunicada por los relatores de DSports, el encuentro se reanudaría a las 18:30 horas de Colombia, 19:30 horas de Chile y/o 20:30 horas de Argentina.

El partido ha sido suspendido y hay suspenso en el Mundial 2026. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Sin embargo, desde altoparlante volvió a surgir una nueva información que no dejó nada contentos a los asistentes, y es que los encargados del encuentro esperan aún el visto bueno de las autoridades que trabajan en asuntos meteorológicos para confirmar si el duelo podrá ser efectivamente reanudado en los siguientes minutos.

¿Qué pasó en el partido entre Francia vs. Irak?

La interrupción se produjo tras el primer tiempo debido a las condiciones climáticas adversas, específicamente por actividad eléctrica en las cercanías del Lincoln Financial Field, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad de la FIFA.

Durante la pausa, tanto jugadores como cuerpo técnico permanecieron en los vestuarios, mientras que los aficionados fueron reubicados en zonas seguras dentro del estadio, siguiendo las instrucciones emitidas por la organización.

Publicidad

Al momento de la suspensión, Francia se imponía 1-0 sobre Irak con solitario gol de Kylian Mbappé.

Se espera una nueva actualización para conocer con certeza a qué hora exacta será reanudado el duelo.