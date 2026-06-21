Tras Uruguay vs. Cabo Verde: Así queda la tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Se mueve la tabla del Grupo H tras el increíble partido disputado en Miami entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.

El tercer partido de la jornada de día domingo en el Mundial de Norteamérica 2026 fue un verdadero partidazo, en donde Uruguay y Cabo Verde repartieron puntos en Miami.

En un compromiso donde Cabo Verde se atrevió a buscar protagonismo y en la primera que tuvo marcó, Uruguay hizo sentir el peso de la historia y lo dio vuelta antes de que termine la primera etapa. Eso sí, los africanos encontraron el empate en el segundo tiempo de manera increíble.

Si bien el resultado obtenido ante Cabo Verde complica las chances de Uruguay en la siguiente ronda del Mundial, de igual manera dependen de sí mismos para instalarse en la próxima etapa.

Partdidazo en Miami entre Uruguay y Cabo Verde. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que Uruguay había igualado en el debut ante Arabia Saudita y ahora, con el empate ante Cabo Verde, comparte la segunda posición del grupo junto a los africanos con dos puntos. España, que hoy sacó chapa de candidato, venció a Arabia Saudita por 4-0.

En la última fecha se definirá el Grupo H con los partidos entre España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, donde todo puede pasar y nadie quiere terminar en el segundo puesto para evitar un potencial enfrentamiento contra Argentina en la próxima ronda.

Publicidad

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

¡LA TABLA DEL GRUPO H!