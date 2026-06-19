El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago ha preocupado a todos en las últimas horas y todo esto tras el serio problema cardiovascular que tuvo en la jornada del día jueves, la que lo llevó a ser intervenido y hoy estar hospitalizado tras un importante problema de salud.

Hace unos instantes, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez conversó con los medios de comunicación y actualizó lo que es la situación del estratega argentino del ‘Romántico Viajero’, en la que indica que se lo ve con mucho mejor ánimo tras esta situación.

“Tuve la posibilidad de estar con él, con Verónica (su mujer), lo vi con muy buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo y forma, eso fue importante para la recuperación que está teniendo, siempre acompañado por el cuerpo médico de nuestro club y lo que también ha señalado la familia, que la clínica lo determina en base a los procedimientos y exámenes, podrán dar un parte médico, que es el protocolo que se establece en protección a los pacientes”, parte señalando Pérez.

Agregando a esto, la mandamás azul dejó en claro que Fernando Gago aún seguirá hospitalizado en las próximas horas, en la que debe seguir realizándose exámenes para saber de su estado y que en el próximo duelo de la U ante Santiago Wanderers, Fabricio Coloccini será el DT azul.

Gago y su situación en la U | Foto: Photosport

“Esperar que pronto pueda ser dado de alta, no será mañana, hay exámenes pendientes, Fabricio (Coloccini) será quien dirigirá el domingo en Copa Chile, fue él que se lo comunicó al plantel lo que pasó con Fernando, es una noticia fuerte, para los chicos sin duda, pero saben que está bien y en buenas manos, esperando los últimos exámenes para que le den el alta y se pueda recuperar”, declaró.

Publicidad

Ahora en la Universidad de Chile estarán al tanto de lo que será el estado de salud de Fernando Gago, en la que esperan que pueda tener una pronta recuperación, evolucionar al 100% y luego, volver a sumarse a los trabajos del club.

Universidad de Chile disputará este fin de semana su primer partido dentro de la fase de grupos de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Santiago Wanderers en el Estadio Nacional el domingo 21 de junio a partir de las 17:30 horas.

Publicidad

En Síntesis