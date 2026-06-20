La Selección Chilena ya planifica el próximo periodo internacional mientras se disputa el Mundial 2026. Con la misión prioritaria de apuntar a la cita planetaria del año 2030 tras largos años sin jugar una Copa del Mundo, la dirigencia nacional busca dar un vuelco definitivo en la conducción.

Por ahora, el mando interino del equipo lo sostiene Nicolás Córdova, aunque todo parece indicar que no se mantendrá por mucho tiempo en el cargo.

El periodista Fernando “Agustín” Tapia tiró una bombita informativa en el programa Hay Zoom, revelando que en la Federación de Fútbol de Chile se movieron con máxima rapidez para amarrar al nuevo estratega estelar. Todo esto ocurre en un escenario complejo, justo cuando a Pablo Milad le queda poco tiempo de vigencia en su mandato en la testera de Quilín.

“Recibí una información de que efectivamente la Federación de Fútbol de Chile habría tomado la decisión de designar al técnico de la selección chilena ahora, pronto”, partió asegurando el comunicador.

Pese a la confirmación de la noticia, Tapia dejó en claro que la identidad del elegido se mantiene oculta por ahora.

Fernando Agustín Tapia asegura que ya hay entrenador de la selección chilena.

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La movida final para amarrar al entrenador definitivo

De acuerdo a los datos entregados por el panelista del espacio digital, la estrategia de la Federación de Chile para asegurar al próximo director técnico contempló un riguroso proceso de selección a nivel internacional. Con este panorama, el interinato de Nicolás Córdova vería su fin definitivo en los próximos meses.

Cuatro entrevistados y un pacto cerrado

“Entrevistaron a cuatro entrenadores y con uno se habría llegado a acuerdo de palabra. Nada está cerrado, pero por alguna razón este nombre se mantiene bajo siete llaves, no tengo el nombre, les estaría mintiendo”, detalló textualmente el periodista deportivo respecto a la trastienda de las negociaciones.

Dejar la banca lista antes del cambio de presidente

Para Fernando “Agustín” Tapia, la premura de la directiva de Quilín responde a una planificación estratégica clara: la idea central es dejar toda la estructura deportiva completamente amarrada antes de que finalice de forma legal el mandato presidencial de Pablo Milad.

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Para cerrar su bloque informativo, el periodista apuntó a ciertos hitos institucionales recientes que respaldan la viabilidad económica de este nuevo y millonario proceso técnico: “Si te das cuenta suceden cosas en la Federación que parecen indicar que sí, el cambio de la marca en la camiseta, recursos más frescos. Se están tomando decisiones antes del cambio de presidente”, sentenció, sembrando el misterio total sobre quién será el encargado de apagar el incendio en Juan Pinto Durán.