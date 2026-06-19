En Colo Colo podrían tener un temprano retorno de un formado en casa que estaba a préstamo hasta fin de año.

Mientras que en Colo Colo están analizando opciones patra reforzar al equipo de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, podrían recibir un par de jugadores que volverían a casa tras un semestre a préstamo.

El primero de ellos es el volante Dylan Portilla que no está en los planes de Santiago Wanderers, pues tuvo casi nula participación en la primera parte de la Primera B.

Pero no sería el único, pues este viernes Deportes Concepción anunció el fin de la etapa del lateral Javier Rojas en el León de Collao, quien también pertenece al Cacique.

A través de las redes sociales del club lila, comunicaron que “de común acuerdo, el jugador Javier Rojas ha finalizado su vínculo con Deportes Concepción”. De paso, le desearon el mayor de los éxitos para sus próximos desafíos.

Consignar que el formado en Macul tuvo que lidiar con la presión en la Octava Región debido a la complicada situación que vivió el equipo penquista, que estuvo sumergido en la zona de descenso hasta la fecha 14.

Con el Conce disputó 13 partidos -cuatro como titular-. De estos, nueve fueron en la Liga de Primera y cuatro por la Copa de la Liga.

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¿Qué pasará con el futuro de Javier Rojas?

El jugador de 20 años había sido cedido por toda la temporada, en la que fue su primera experiencia fuera del Estadio Monumental.

Ahora, Rojas tendría que sumarse a las órdenes del entrenador Fernando Ortiz para que lo evalúe en Colo Colo. Sino, podría ser enviado a préstamo a otro equipo para el segundo semestre.

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En síntesis