Sorpresa total: este es el equipo ideal de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 según TNT Sports

La señal deportiva dio a conocer a los jugadores más destacados del primer semestre del fútbol chileno, en una elección que ya genera debate entre los hinchas.

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 llegó a su fin dejando una serie de actuaciones destacadas, revelaciones y futbolistas que lograron marcar diferencias en sus respectivos clubes.

Ahora, el torneo entra en una pausa y todas las miradas apuntan al mercado de fichajes, donde los equipos buscarán reforzar sus planteles para afrontar una exigente segunda parte del año.

¿El gran desafío? Intentar alcanzar a Colo Colo, que cerró el primer semestre como sólido líder del certamen con una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

El once ideal que desató el debate

En medio de ese escenario, TNT Sports dio a conocer su tradicional equipo ideal de la primera rueda, una formación que reconoce a los jugadores más destacados de las primeras 15 fechas y que, como suele ocurrir, no estuvo exenta de polémica debido a algunas ausencias que llamaron la atención de los hinchas.

Como dueño del arco fue elegido Omar Carabalí de O’Higgins. Delante suyo aparece una línea de cuatro defensores conformada por Ian Garguez de Palestino, Branco Ampuero de Universidad Católica, Joaquín Sosa de Colo Colo y Juan Cornejo de Coquimbo Unido.

En el mediocampo, los elegidos fueron Jhohan Valencia de Universidad Católica, Víctor Felipe Méndez de Colo Colo y Jean Meneses de Deportes Limache.

Publicidad

Por su parte, la delantera quedó integrada por Francisco González de O’Higgins, Daniel Castro de Deportes Limache y Fernando Zampedri de Universidad Católica, delantero que terminó el primer semestre como exclusivo máximo goleador del certamen.

Así quedó conformado el equipo ideal de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 | FOTO: Captura

De esta manera, Los Cruzados lideran la cantidad de representantes en el equipo ideal seguidos del Cacique, los Tomateros y el Capo de Provincia, en una elección que ya comenzó a generar debate entre los fanáticos del fútbol chileno.

Publicidad

¿Cuándo empieza y termina el mercado de fichajes en Chile?

El mercado de pases de invierno de la Liga de Primera 2026 quedó abierto tras el cierre de la primera rueda y se extenderá hasta las 23:59 horas del día previo al inicio de la fecha 19, por lo que los clubes podrán inscribir refuerzos hasta el viernes 15 de agosto.