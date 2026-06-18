Tras perder terreno y quedar en la banca del Inter de Miami, el "Peluca" fue ofrecido a un histórico club para cambiar de aire este segundo semestre

Maxi Falcón terminó en la banca en los cuatro últimos duelos del Inter de Miami, perdiendo terreno de manera drástica tras sus inicios como un titular indiscutido. Por eso, asoman vientos de cambio en el equipo donde comparte plantel con Lionel Messi.

Tras arribar con polémica desde Colo Colo a inicios del 2025, el “Peluca” podría estar viviendo sus últimos días en la MLS; es más, ya se habla de un posible regreso a su casa, en la liga donde ya jugó y brilló pese al sueño de los hinchas albos de que regrese al Monumental.

Desde Uruguay avisan que el zaguero fue ofrecido a Nacional de Montevideo, un grande continental que jugará la Copa Sudamericana este segundo semestre. La información detallada sobre esta opción de transferencia fue entregada por el medio local.

“Maxi Falcón fue ofrecido a Nacional junto con Gabriel Neves y Alan Medina. Gerardo Arias espera el retorno de Flavio Perchman a Uruguay para comenzar las negociaciones por los tres casos, en caso de interesarle al tricolor”, informó el periodista Rodri Vásquez, de Sport 890 y Revista Centenario Uruguay.

Maximiliano Falcón busca equipo para el segundo semestre.

El contrato y la última campaña en el Inter de Miami

El defensor tiene contrato vigente hasta el año 2028 con los rosados de Estados Unidos, aunque la campaña de este año dejó un sabor agridulce tanto en la institución como en el propio jugador. Los números y las complicaciones físicas mermaron su continuidad en el norte del continente.

Publicidad

Registró solo nueve titularidades en el primer semestre de la competencia.

Problemas físicos: Falcón sufrió una lesión que lo borró del mapa en algunos duelos y le costó retomar su nivel en el regreso a las canchas.

A pesar de los problemas, desde Uruguay lo miran de reojo considerando que, tras saltar de Rentistas a Colo Colo, el futbolista está mucho más consolidado.

El recuerdo de su polémica salida de Colo Colo

Pese a que en Miami ha hecho numerosos guiños de su fanatismo por los albos, aún está en la retina de los hinchas su polémica salida hace un año y medio. Cabe recordar que Falcón “se fue a la mala”, presionando activamente para dejar el equipo popular con rumbo directo a la MLS.

Publicidad

Ahora, con la ventana de transferencias abierta, el futuro del charrúa parece estar cada vez más lejos de la tranquilidad de Florida y más cerca de un retorno al fútbol sudamericano.