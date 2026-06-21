El atacante argentino terminó de convencer a una de los históricos de Colo Colo tras la goleada sobre Deportes Recoleta.

El sábado Colo Colo tuvo un espectacular arranque en la Copa Chile, donde el Cacique goleó por 3-0 a Deportes Recoleta de visita en el Estadio Santa Laura, con goles de Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Maximiliano Romero.

Pero la gran figura de la tarde fue el atacante Lautaro Pastrán, uno de los refuerzos que trajo el cuadro popular para esta temporada 2026 y que ha ido de menos a más.

Es más, el argentino de a poco se fue ganando la titularidad en el equipo que dirige Fernando Ortiz y hoy pareciera ser un indiscutible, dejando en el olvido a Claudio Aquino.

Sobre aquello se refirió un emblema de Colo Colo, Eddio Inostroza, quien en diálogo con BOLAVIP llenó de elogios al jugador de 23 años.

“Lo más destacado es la mantención de juego que tiene Pastrán, que sigue siendo el mejor jugador de Colo Colo y se afirma constantemente, no hay duda que tiene que ser titularísimo siempre”, comenzó diciendo el exfutbolista y entrenador.

“Juega serio, con movimientos muy buenos, muy colectivo y con una disposicón enorme”, agregó quien fuera campeón de la Copa Libertadores 1991.

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Lautaro Pastrán está siendo de los jugadores más regulares de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La crítica a Arturo Vidal

Por el contrario, Yeyo Inostroza todavía no se convence con el desempeño del gran referente de este Colo Colo, Arturo Vidal.

“Vidal es Vidal. Es que el aporte de Vidal no es brillante ni nada, lo mantienen, cuidándolo, que lo cambian de puesto. Una falla que tuvo en el fondo muy grande, que a nivel profesional no puede ocurrir eso, que falló el jugador rival”, comentó el histórico albo.

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En síntesis