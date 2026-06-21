“Hasta diciembre de 2028”: La inesperada renovación que dejó helado a los hinchas de Colo Colo

El Cacique no se duerme y asegura a pieza clave de la institución por dos temporadas más en el Estadio Monumental.

El Mercado de Fichajes se instaló en Colo Colo, donde tanto el equipo masculino como el femenino buscarán incorporar piezas para los grandes desafíos que se avecinan en un exigente segundo semestre.

En el caso del equipo femenino, esta tarde las albas enfrentan a Universidad de Chile y esperan hacerlo con un buen marco de público, todo pensando ya en lo que será la participación en la Copa Libertadores de América del segundo semestre.

Silveira sigue en Colo Colo hasta 2028. | Foto: Photosport

Durante la mañana de este domingo fue el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado el que entregó una más que buena noticia para las albas: Tatiele Silveira, seguirá al mando del club por un buen tiempo.

“Renovación asegurada. Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo femenino, continuará al mando del equipo hasta diciembre de 2028. El acuerdo es total entre las partes y el anuncio será el próximo miércoles tras el directorio de Blanco y Negro.

Así las cosas, las albas respiran con tranquilidad y aseguran la presencia de un pilar fundamental en los últimos años, donde el Cacique no solo domina a nivel local, sino que busca dominar también la escena internacional.

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En síntesis

Tatiele Silveira renovó como entrenadora de Colo Colo femenino hasta diciembre de 2028.

Blanco y Negro anunciará oficialmente la renovación de la estratega el próximo miércoles.

Colo Colo femenino enfrenta este domingo a Universidad de Chile con miras a la Libertadores.