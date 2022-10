Flamengo vs Internacional: Horario, cómo y dónde ver en vivo a Vidal y Pulgar en el Brasileirao

Vuelve a jugarse una nueva fecha del Brasileirao, torneo que no se detiene debido a la urgencia de terminar antes del Mundial de Qatar 2022. A falta de nueve fechas para el final, aún no está nada definido en una apretada tabla de posiciones de la liga brasileña.

En esta jornada 30 el Flamengo de los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar recibe en el estadio Maracaná a Internacional. Los rojinegros son quintos con 48 puntos, mientras que los de Porto Alegre son escoltas del líder Palmeiras, ya que poseen 53 unidades y están a siete del puntero que tiene 60, aunque el Verdao tiene un partido pendiente.

De ahí la relevancia de este partido, ya que Flamengo no quiere perder terreno en la lucha por un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2023. A su vez, los Colorados no quieren aflojar en la disputa por el Brasileirao, torneo que no gana desde 1979.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Internacional?

El partido se disputará el miércoles 5 de octubre a las 21:30 horas de Chile.

¿Qué canal de TV dará el encuentro del Brasileirao?

Este duelo no será transmitido por televisión en Chile.

¿Dónde ver de manera online el partido del Brasileirao?

El encuentro podrá ser visto por streaming a través de STAR+ y de Brasileirao Play.

¿Cómo llegan a este partido?

Ambos conjuntos vienen de victorias en la fecha 29 del Brasileirao. Por un lado, Flamengo vencio 4-1 al Red Bull Bragantino en el Maracaná, con Vidal los 90 minutos y con tantos de Gabigol, un triplete de Pedro y el descuento Helinho para la visita. Aquel triunfo cortó una negativa racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar en el torneo brasileño.

Por el otro, el Inter de Porto Alegre derrotó 1-0 al Santos en el estadio Beira-Rio, gracias al gol del volante uruguayo Carlos de Pena. Así, dejó atrás el empate 0-0 como local ante el Bragantino ocurrido el 28 de septiembre en la jornada anterior.