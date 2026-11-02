Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Osasuna por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Dos equipos empatados en puntos se cruzan con la urgencia de despegarse de la mitad de tabla baja, y el que gane va a dormir bastante más tranquilo que el que pierde.
Ninguno de los dos llegó con margen para relajarse: están a once puntos después de diez fechas y necesitan sumar para no mirar hacia atrás en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Deportivo La Coruña viene de caer 0-1 como visitante ante el Atlético de Madrid, luego de un empate 1-1 en casa frente a Levante y una derrota 2-3 contra la Real Sociedad. Tres partidos sin ganar que lo dejan 13° con 11 unidades, en una zona de la tabla donde cualquier descuido puede complicarle el panorama.
Osasuna tampoco atraviesa su mejor momento: perdió 0-2 en su visita a Sevilla y antes había caído 2-5 ante Betis, con la única alegría reciente siendo el 2-0 como local frente a Racing de Santander. Está 15°, un escalón por debajo de su rival de turno, y necesita puntos para no quedar más rezagado.
El historial entre Deportivo La Coruña y Osasuna
El historial reciente entre ambos muestra cierta ventaja para el Deportivo La Coruña, que ganó dos de los cuatro enfrentamientos registrados, con un empate y una victoria para Osasuna. En materia de goles también se impone el Depor, con siete tantos convertidos contra cuatro del conjunto navarro. Eso sí, todos esos antecedentes son viejos: el más reciente data de 2019, así que poco pesan sobre lo que pueda pasar en la cancha.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/04/2019
|Osasuna vs. Deportivo La Coruña
|2-1
|2018/2019
|24/11/2018
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|2-0
|2018/2019
|30/04/2017
|Osasuna vs. Deportivo La Coruña
|2-2
|2016/2017
|18/12/2016
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|2-0
|2016/2017
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Deportivo La Coruña suma 11 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.