Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Osasuna por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Dos equipos empatados en puntos se cruzan con la urgencia de despegarse de la mitad de tabla baja, y el que gane va a dormir bastante más tranquilo que el que pierde.

Ninguno de los dos llegó con margen para relajarse: están a once puntos después de diez fechas y necesitan sumar para no mirar hacia atrás en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Deportivo La Coruña viene de caer 0-1 como visitante ante el Atlético de Madrid, luego de un empate 1-1 en casa frente a Levante y una derrota 2-3 contra la Real Sociedad. Tres partidos sin ganar que lo dejan 13° con 11 unidades, en una zona de la tabla donde cualquier descuido puede complicarle el panorama.

Osasuna tampoco atraviesa su mejor momento: perdió 0-2 en su visita a Sevilla y antes había caído 2-5 ante Betis, con la única alegría reciente siendo el 2-0 como local frente a Racing de Santander. Está 15°, un escalón por debajo de su rival de turno, y necesita puntos para no quedar más rezagado.

El historial entre Deportivo La Coruña y Osasuna

El historial reciente entre ambos muestra cierta ventaja para el Deportivo La Coruña, que ganó dos de los cuatro enfrentamientos registrados, con un empate y una victoria para Osasuna. En materia de goles también se impone el Depor, con siete tantos convertidos contra cuatro del conjunto navarro. Eso sí, todos esos antecedentes son viejos: el más reciente data de 2019, así que poco pesan sobre lo que pueda pasar en la cancha.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/04/2019 Osasuna vs. Deportivo La Coruña 2-1 2018/2019 24/11/2018 Deportivo La Coruña vs. Osasuna 2-0 2018/2019 30/04/2017 Osasuna vs. Deportivo La Coruña 2-2 2016/2017 18/12/2016 Deportivo La Coruña vs. Osasuna 2-0 2016/2017

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

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