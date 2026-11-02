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Alineaciones de Deportivo La Coruña y Osasuna por la LaLiga: formaciones probables

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo vs. Osasuna, LaLiga
Deportivo vs. Osasuna, LaLiga

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Deportivo La Coruña viene de caer 0-1 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de caer 0-2 ante Sevilla y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo La Coruña y Osasuna

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Román, Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, David Mella, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.

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Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Jon Moncayola, Moi Gómez, Iker Muñoz, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.

Bajas y ausentes de Deportivo La Coruña y Osasuna

Deportivo La Coruña:

  • Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos)
  • Zakaria Eddahchouri (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Marc Casadó (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Bright Ede (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Noé Carrillo (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Osasuna:

  • Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Aimar Oroz (lesión isquiotibial)
  • Jorge Herrando (lesión muscular)
  • Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)

La previa de Deportivo La Coruña y Osasuna: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Espanyol, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Osasuna: vs. Athletic Bilbao, sábado 7 de noviembre
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