En esta jornada, el Sevilla logró un tremendo triunfo por la octava fecha del fútbol español, en la que en condición de local se impusieron por un contundente 4-1 ante el Barcelona.

Los dirigidos por Matías Almeyda consiguieron valiosos tres puntos ante uno de los candidatos al título en España y contó con el gran protagonismo de los jugadores nacionales Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

Este último, fue importante en el triunfo de sevillistas en la que inició la ruta de la victoria tras lo que fue su gol a los 13 minutos de juego, en la que ejecutó de gran forma su penal y puso en ventaja a los locales.

El gol de Alexis Sánchez no fue cualquiera, ya que el chileno consiguió una importante marca con esta anotación al Barcelona, la que está dando mucho que hablar en España.

La nueva marca de Sánchez con su gol

Con su gol en esta jornada al Barcelona,Alexis Sánchez consiguió un importante hito dentro del fútbol español, en la que se alza como el jugador con pasado en el club ‘Culé’ más veterano que le marca a Barcelona, hoy con 36 años y 290 días.

Sánchez celebrando el gol ante Barcelona | Foto: Getty Images

Así lo informó el estadístico español ‘MisterChip’ en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el ‘Niño Maravilla’ logró esta importante marca dentro del fútbol español

Además, Sánchez junto a José Luis Morales (Levante) son los dos jugadores con más de 36 años que le ha marcado al Barcelona en una misma temporada, marca que no ocurría desde la temporada 63/64, en la que Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano le anotaron a los ‘Culé’.

De esta forma, Sánchez sigue mostrando un gran nivel en lo que ha sido su retorno al fútbol español, en la que se ha consolidado como una gran figura del Sevilla y sigue consiguiendo importantes logros a sus 36 años.