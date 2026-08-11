Este martes el CF Montréal anunció la contratación de Alexis Sánchez como su jugador franquicia en la MLS.

Ya es oficial, Alexis Sánchez es el nuevo refuerzo del CF Montréal de la Major League Soccer (MLS), convirtiéndose en el jugador franquicia del equipo canadiense.

Este martes el club de Quebec anunció la llegada del tocopillano a través de una publicación en redes sociales y también por medio de un comunicado de prensa, donde venían las primeras declaraciones del Niño Maravilla.

El delantero chileno sorprendió a todos con su nuevo destino tras su paso por el Sevilla en la temporada anterior, donde cerró una etapa de 18 años en Europa.

Las declaraciones de Alexis Sánchez

“Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto”, expresó el bicampeón de América.

Mientras todos quieren saber por qué se decidió por ir a la liga norteamericana, el tocopillano agradeció por la oportunidad que le está dando el cuadro canadiense: “Agradezco al club la confianza que han depositado en mí y estoy ansioso por poner mi experiencia al servicio de nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestra afición”.

“Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad”, completó el futbolista de 37 años.

Alexis Sánchez es el nuevo jugador franquicia del CF Montréal y ocupará la camiseta número 10.

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En síntesis