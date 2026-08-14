El delantero firmó su contrato en el CF Montréal junto a la alcaldesa de origen chileno Soraya Martínez y desató la locura de cientos de hinchas.

Acompañado de la alcaldesa Soraya Martínez, de origen chileno pero criada en Canadá, el delantero Alexis Sánchez estampó su firma en el CF Montréal y desató la locura de miles de hinchas nacionales que lo acompañaron hasta el municipio de la ciudad canadiense.

El club de la Major League Soccer le dio una bienvenida de superestrella al histórico goleador de la selección chilena, que firmó por dos temporadas en el elenco norteamericano y cuya presentación contó con la presencia de cientos de hinchas nacionales.

Allí junto a la autoridad, Alexis brindó sus primeras palabras como flamante refuerzo del CF Montréal, elenco al que llegó libre tras 18 temporadas en Europa cuyo último capítulo fue en el Sevilla de España.

Alexis Sánchez junto a la alcaldesa Soraya Martínez (@cfmontreal).

“Bueno, no soy mucho de hablar”, dijo de entrada el tocopillano quien luego agregó: “Primero que nada agradecer a Montreal de venir aquí y darme la oportunidad de divertirme en el fútbol, que es lo que hago yo, que es jugar al fútbol, amo este deporte”, confesó ‘Maravilla’.

Luego le dedicó unas emotivas palabras a los hinchas chilenos: “También llevo 18 años viviendo fuera de mí país, que es Chile, y ver a todos los chilenos y a la alcaldesa es algo lindo que diga el nombre de Chile fuera de tu país”, cerró.

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De esta forma, Alexis Sánchez se radicó junto a su pareja e hija en Canadá, donde comenzará a escribir quizás, su último capítulo como futbolista profesional.