El tocopillano arribó este viernes a Quebec donde una multitud lo estaba esperando, entusiasmados por su fichaje en el CF Montréal.

Alexis Sánchez ha revolucionado a todo Canadá con su fichaje por el CF Montréal, dejando atrás sus 18 de carrera en Europa para incursionar en la Major League Soccer (MLS) de Norteamérica.

Su contratación fue anunciada el pasado lunes y recién este viernes el Niño Maravilla arribó a la ciudad más poblada de la provincia de Quebec, que a su vez es la más grande del territorio canadiense.

Lo que no se esperaba el tocopillano era la multitud que lo estaba esperando en el ayuntamiento de Montréal, donde cientos de hinchas le dieron la bienvenida, muchos con la camiseta de la Selección Chilena.

Consignar que en esta ciudad hay una importante colonia de chilenos, incluso la alcaldesa Soraya Martínez Ferrada es oriunda de Santiago, quien en 1980 partió con su familia a Canadá huyendo de la dictadura militar en Chile. Hoy fue la encargada de recibir al tocopillano en el municipio.

Mira los VIDEOS a continuación:

Alexis Sánchez arrive bientôt … et regardez déjà la foule 👀



Montreal is ready !

#CFMTL pic.twitter.com/qomR9lcsGp — CF Montréal (@cfmontreal) August 14, 2026

Quel accueil pour Alexis Sánchez ! 🇨🇱

⁰It’s Alexis Sánchez time Montreal 🙌

⁰#CFMTL pic.twitter.com/9DjtWnPpLF — CF Montréal (@cfmontreal) August 14, 2026

Publicidad

En la instancia, el delantero de 37 años también lució por primera vez la camiseta del CF Montréal, donde se confirmó que usará el dorsal número ’10’, digno del nuevo jugador designado que tiene esta franquicia.

Cabe recordar que el goleador histórico de La Roja llega como agente libre al ‘Impact’, luego de su última temporada en el Sevilla de España.

En síntesis

Alexis Sánchez al CF Montréal: Dejó 18 años en Europa para jugar en MLS.

Dejó 18 años en Europa para jugar en MLS. Camiseta número 10: El delantero de 37 años usará este dorsal en Canadá.

El delantero de 37 años usará este dorsal en Canadá. Llega como agente libre: Su último equipo antes del fichaje fue el Sevilla.