Alineaciones de Barcelona y Alavés por la LaLiga: formaciones probables

Barcelona recibe a Alavés este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de caer 1-2 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de empatar 1-1 con Málaga y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Barcelona y Alavés
Barcelona (4-3-3): Joan García, Brian Fariñas Pérez, Pau Cubarsí, Frenkie De Jong, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Rodri, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.
Alavés (4-4-2): Antonio Sivera, Hugo Novoa, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Ángel Hidalgo, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Abde Rebbach, Lucas Boyé, Toni Martínez. DT: Quique Flores.
Bajas y ausentes de Barcelona y Alavés
Barcelona:
- Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Eric García (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Dani Olmo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
- Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
Alavés:
- Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
- Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Barcelona y Alavés: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Camp Nou
- Historial: 35 cruces — Barcelona ganó 26, Alavés ganó 5 y empataron 4
- Último antecedente: 13/05/2026: Alavés 1-0 Barcelona
- Próximo partido de Barcelona: vs. Atlético de Madrid, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Alavés: vs. Sevilla, viernes 6 de noviembre