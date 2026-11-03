Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Aston Villa por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Camp Nou, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Aston Villa este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Camp Nou. El Barcelona llega con la necesidad de reaccionar tras un golpe duro en la fase de liga, mientras el Aston Villa se presenta como una de las sorpresas del torneo con puntaje casi perfecto.

Son dos equipos que todavía se están acomodando en esta nueva Champions League, pero con objetivos distintos: uno necesita cortar una racha negativa y el otro busca confirmar que puede pelear arriba de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona viene de perder 2-4 como visitante ante el PSG, un traspié que le cortó una buena racha de resultados. Antes había goleado 4-1 al Galatasaray y también había sido contundente en casa frente al Feyenoord, con un 5-1 que mostró a un equipo ofensivo. Con 6 puntos en 3 partidos, está octavo y necesita sumar de local para no complicarse en la tabla de 36 equipos.

El Aston Villa, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido un contundente 6-0 ante el Fenerbahce y un 3-1 reciente frente al Viking. Son 9 puntos en 3 fechas que lo tienen segundo en la fase de liga, una ubicación que confirma el buen presente europeo del equipo inglés.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs

Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5 .

y . Barcelona suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Aston Villa suma 9 puntos tras vencer a Viking, Fenerbahce y Brujas.