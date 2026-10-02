Alineaciones de Estonia y Luxemburgo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Estonia vs. Luxemburgo este sábado 3 de octubre desde las 13:00 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Estonia y Luxemburgo

Estonia viene de empatar 0-0 con Bulgaria y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Luxemburgo viene de caer 0-3 ante Islandia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Estonia y Luxemburgo

Estonia (5-3-2): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Erko Tougjas, Maksim Paskotši, Robi Saarma, Mattias Käit, Markus Poom, Markus Soomets, Patrik Kristal, Karel Mustmaa. DT: Jürgen Henn.

Luxemburgo (4-1-4-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Marvin Martins, Hamza Kadamani, Leandro Barreiro, Tomas Cruz, Vincent Thill, Mathias Olesen, Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.

Suplentes de Estonia: Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Kevor Palumets, Mihkel Ainsalu, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Joonas Tamm, Martin Miller, Mattias Maennilaan, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.

Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Vahid Selimović, Enzo dos Santos, Jayson Videira, Timothé Rupil, Tiago Pereira, Eric Veiga, Omar Natami, Miguel Goncalves, Sébastien Thill, Tim Kips.

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La previa de Estonia y Luxemburgo: todo lo que hay que saber