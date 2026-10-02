Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Con las dos selecciones empatadas en puntos después de dos fechas, Croacia e Inglaterra se cruzan el sábado 3 de octubre con la necesidad de despegarse en la tabla de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos pudo quedarse con los tres puntos en su último compromiso, así que el que gane este sábado toma aire en la zona de arriba del grupo.
Horario del partido
- Chile: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada después de caer 1-4 como visitante ante España, un resultado que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido días antes en campo de República Checa. Con 3 puntos en dos presentaciones, el equipo está en la posición 30 y necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la Liga de Naciones.
Inglaterra, en cambio, llega con la confianza de haber goleado 2-0 a República Checa en condición de visitante, aunque antes había sufrido una derrota 2-3 como local frente a España. También suma 3 puntos y ocupa el casillero 24, en una fase del torneo donde cada punto empieza a pesar.
El historial entre Croacia e Inglaterra
El historial entre ambos favorece claramente a Inglaterra, que ganó 7 de los 12 duelos directos frente a los 3 triunfos de Croacia, con 2 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles: 26 convirtió Inglaterra contra 15 de Croacia en todo ese recorrido.
El antecedente más reciente fue hace poco más de un año, cuando Inglaterra se impuso 4-2. Los duelos entre estas selecciones no suelen ser escasos en goles, algo que también se repitió en encuentros previos como el 5-1 de 2009 o el 2-4 de 2004.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia
|4-2
|FIFA World Cup
|13/06/2021
|Inglaterra vs. Croacia
|1-0
|UEFA European Championship
|18/11/2018
|Inglaterra vs. Croacia
|2-1
|UEFA Nations League
|12/10/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|0-0
|UEFA Nations League
|11/07/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|2-1
|FIFA World Cup
|09/09/2009
|Inglaterra vs. Croacia
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Croacia vs. Inglaterra
|1-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/11/2007
|Inglaterra vs. Croacia
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Croacia vs. Inglaterra
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/06/2004
|Croacia vs. Inglaterra
|2-4
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.