Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. England, Liga de Naciones
Croatia vs. England, Liga de Naciones

Con las dos selecciones empatadas en puntos después de dos fechas, Croacia e Inglaterra se cruzan el sábado 3 de octubre con la necesidad de despegarse en la tabla de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pudo quedarse con los tres puntos en su último compromiso, así que el que gane este sábado toma aire en la zona de arriba del grupo.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada después de caer 1-4 como visitante ante España, un resultado que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido días antes en campo de República Checa. Con 3 puntos en dos presentaciones, el equipo está en la posición 30 y necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la Liga de Naciones.

Inglaterra, en cambio, llega con la confianza de haber goleado 2-0 a República Checa en condición de visitante, aunque antes había sufrido una derrota 2-3 como local frente a España. También suma 3 puntos y ocupa el casillero 24, en una fase del torneo donde cada punto empieza a pesar.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos favorece claramente a Inglaterra, que ganó 7 de los 12 duelos directos frente a los 3 triunfos de Croacia, con 2 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles: 26 convirtió Inglaterra contra 15 de Croacia en todo ese recorrido.

El antecedente más reciente fue hace poco más de un año, cuando Inglaterra se impuso 4-2. Los duelos entre estas selecciones no suelen ser escasos en goles, algo que también se repitió en encuentros previos como el 5-1 de 2009 o el 2-4 de 2004.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers
21/06/2004Croacia vs. Inglaterra2-4UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones