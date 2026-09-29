Alineaciones de Luxemburgo e Islandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Luxemburgo vs. Islandia este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Luxemburgo e Islandia
Luxemburgo viene de ganarle 2-1 a Bulgaria.
Islandia viene de empatar 1-1 con Estonia.
Las alineaciones de Luxemburgo e Islandia
Luxemburgo (4-2-3-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Laurent Jans, Timothé Rupil, Leandro Barreiro, Tomas Cruz, Hamza Kadamani, Aiman Dardari, Vincent Thill. DT: Jeff Strasser.
Islandia (4-4-2): Hakon Valdimarsson, Mikael Ellertsson, Daniel Leo Gretarsson, Stefan Teitur Thordarson, Victor Palsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johanneson, Hákon Arnar Haraldsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Vahid Selimović, Miguel Goncalves, Jayson Videira, Tiago Pereira, Eric Veiga, Omar Natami, Mathias Olesen, Olivier Thill, Sébastien Thill, Marvin Martins, Lucas Fox, Enzo dos Santos, Tim Kips.
Suplentes de Islandia: Runar Runarsson, Logi Tómasson, Andri Fannar Baldursson, Gylfi Sigurdsson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristall Máni Ingason, Aron Gunnarsson, Mikael Anderson, Arnor Sigurdsson, Hoerdur Magnusson, Thorir Johann Helgason.
La previa de Luxemburgo e Islandia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 15:45 (hora de Chile)
- Historial: 7 cruces — Luxemburgo ganó 1, Islandia ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 13/10/2023: Islandia 1-1 Luxemburgo
- Próximo partido de Luxemburgo: vs. Estonia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Islandia: vs. Bulgaria, sábado 3 de octubre