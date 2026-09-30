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Liga de Naciones

Alineaciones de Grecia y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Grecia y Países Bajos se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Greece vs. Netherlands, Liga de Naciones
Greece vs. Netherlands, Liga de Naciones

Se viene Grecia vs. Países Bajos este jueves 1 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Grecia y Países Bajos

Grecia viene de ganarle 1-0 a Alemania y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Países Bajos viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Grecia y Países Bajos

Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Kostas Tsimikas, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Georgios Vagiannidis, Christos Tzolis, Christos Zafeiris, Thanasis Androutsos, Konstantinos Karetsas, Andrews Tetteh, Vangelis Pavlidis. DT: Ivan Jovanović.

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Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, Crysencio Summerville.

Suplentes de Grecia: Odysseas Vlachodimos, Andreas Ntoi, Dimitrios Kourbelis, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Anastasios Douvikas, Charalampos Kostoulas, Christos Mandas, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Georgios Kyriakopoulos, Christos Mouzakitis.

Suplentes de Países Bajos: Jan-Paul van Hecke, Jurrien Timber, Jorrel Hato, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Kenneth Taylor, Robin Roefs, Guus Til, Quinten Timber, Teun Koopmeiners, Mark Flekken.

La previa de Grecia y Países Bajos: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 1 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 11 cruces — Grecia ganó 1, Países Bajos ganó 9 y empataron 1
  • Último antecedente: 16/10/2023: Grecia 0-1 Países Bajos
  • Próximo partido de Grecia: vs. Alemania, domingo 4 de octubre
  • Próximo partido de Países Bajos: vs. Serbia, domingo 4 de octubre
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